L'anticiclone africano continuerà ad essere ancora presente sulla nostra Regione con il tempo che continuerà ancora ad essere stabile e clima ancora molto caldo.

Meteo Martedì: per la giornata di martedì 26 Luglio ci aspettiamo una mattinata stabile e soleggiata su tutta la regione ad eccezione del comparto tirrenico dove saranno possibili annuvolamenti in rapido dissolvimento; nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone interne di Sila e Pollino dove potranno formarsi locali piogge e temporali; parzialmente nuvoloso altrove ma senza rischio di precipitazioni. Stabile in serata.

Giornata soleggiata lungo i litorali marini con possibile passaggio nuvoloso innocuo nel pomeriggio tra crotonese e catanzarese e specie tra Isola Capo Rizzuto e Soverato. Tempo stabile anche lungo i litorali tirrenici con qualche nuvola innocua al mattino tra le zone di Praia a mare e Pizzo Calabro.

Temperature perlopiù stazionarie ovunque con valori che saranno compresi tra i 32°C e i 35°C sulle coste joniche, mentre saranno meno elevate sulle coste tirreniche ma con umidità più alta; picchi fino ai 38-39°C invece nelle zone interne della Valle del Crati, Piana di Sibari e marchesato. Venti generalmente deboli ad eccezione delle coste joniche catanzaresi e reggine dove a tratti saranno moderati. Mari calmi o poco mossi.

Meteo Mercoledì: tempo generalmente stabile al mattino su tutta la Calabria con possibilità di nuvolaglia innocua lungo le coste tirreniche cosentine e catanzaresi ma in veloce dissolvimento; nel pomeriggio nubi in aumento come di consueto nelle zone interne dove non si escludono locali piovaschi su Sila e Pollino. Stabile altrove con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Sereno in serata. Bel tempo anche lungo i litorali marini con sole splendente sulle coste joniche da Capo Spulico a Soverato fino ad arrivare a Gioiosa Ionica; qualche nuvola invece sui litorali tirrenici e specie tra Praia a Mare e Pizzo Calabro ma comunque senza rischio di precipitazioni.

Temperature in lieve calo con valori compresi tra i 30°C e i 34°C lungo le coste e in pianura, mentre avremo ancora qualche picco di 38-39°C nelle zone interne della Valle del Crati, Piana di Sibari e marchesato. Venti deboli dai quadranti occidentali con qualche raffica moderata sul comparto jonico catanzarese. Mari generalmente poco mossi.

Meteo Giovedì: Durante la giornata di giovedì 28 luglio non si registrano variazioni di rilievo sulla nostra Regione: avremo infatti una mattinata stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi ad eccezione del comparto tirrenico dove inizialmente avremo nubi più compatte ma in veloce dissolvimento.

Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone interne con piogge e locali temporali su Sila e Pollino specie zone orientali, mentre altrove avremo bel tempo e cieli poco nuvolosi. Stabile in serata.

Bel tempo anche lungo i litorali marini con cieli soleggiati e clima caldo: i valori di temperatura infatti saranno compresi tra i 31°C e i 34°C con picchi fino ai 35-36°C sulle coste crotonesi specie tra Cirò e Crotone. Venti deboli dai quadranti occidentali e mari generalmente calmi o poco mossi.