Piogge torrenziali, venti di tempesta e nevicate sui monti: questo è quello che, come da previsione, il vortice ciclonico mediterraneo sta apportando sulla Calabria. Dal primo mattino infatti precipitazioni intense stanno interessando tutto il settore tirrenico con sconfinamenti che dal primo pomeriggio sono in atto anche lungo le aree interne e sul settore jonico specie catanzarese e tra cosentino e crotonese.

Dalla mezzanotte sono caduti circa 90 mm a Laino Borgo(CS), 75mm a Mormanno (CS), 71 mm a San Sosti (CS), 60 mm a Montalto Uffugo (CS), 50 mm a Decollatura (CZ) e 43 mm a Rende (CS). Protagonista anche il vento da inizio mattinata: forti raffiche di circa 100 km/h infatti stanno registrando notevoli disagi sul cosentino e nel crotonese con diversi alberi sradicati, mentre sulla bassa Calabria le mareggiate sono le vere protagoniste con onde alte fino ai 5-6 m di altezza. Come da previsione è arrivata anche la neve sulla Sila e sul Pollino, con imbiancate a partire dai 1500 m di quota.

Previsioni meteo 23 novembre

Nelle prossime ore il maltempo continuerà ad imperversare l'intera regione, con i settori tirrenici ancora una volta più esposti a piogge a tratti forti che dureranno almeno fino alla mattinata di domani.

Condizioni meteo via via in miglioramento dal pomeriggio di domani con possibili piogge che interesseranno le aree del cosentino e del catanzarese tirrenico ma in via di dissolvimento entro la serata; altrove invece avremo perlopiù cieli nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni ad eccezione del catanzarese e reggino jonico dove saranno possibili ancora locali piovaschi. Venti ancora forti con raffiche di ponente fino ai 50 km/h lungo le coste tirreniche, mentre avremo possibili raffiche fino ai 60-70 km/h lungo i settori jonici catanzaresi e reggini a causa dell'effetto di caduta che si andrà a creare.

Allerta gialla sul settore tirrenico

La Protezione civile regionale ha diramato il bollettino di criticità per la giornata di domani 23 novembre: allerta gialla su tutta la fascia tirrenica calabrese.

Criticità meteo marino - costiera: piogge sparse e temporali isolati su Cala 1, 2, 3 e 4. Piogge e rovesci o temporali isolati su Cala 5, 6, 7 e 8. Venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo.