L'arma, una calibro 7,65 con la matricola abrasa, era nascosta in un vaso

VIBO VALENTIA – La polizia ha effettuato una perquisizione e in un vaso gli agenti della squadra mobile di Vibo hanno trovato un’arma. Nei guai è finito un giovane di 25 anni, C.S.,che è stato sottoposto a fermo e messo a disposizione del pm Santi Cutroneo. L’arma rinvenuta dagli agenti è una pistola di marca Beretta, calibro 7,65, con la matricola abrasa. Al magistrato il 25enne dovrà spiegare come e perché era in possesso dell’arma. La pistola sarà sottoposta agli esami balistici della scientifica per accertare se sia stata usata per compiere atti criminali.