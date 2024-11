E’ finito ai domiciliari lo stalker sessantasettenne di Cosenza che non si era rassegnato alla fine della relazione extraconiugale

COSENZA - Non si era rassegnato alla fine della relazione extraconiugale con la su amante e per questo ha iniziato una serie di atti persecutori contro la donna che lo ha denunciato alla polizia. La squadra mobile di Cosenza ha pertanto arrestato e posto ai domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip, P.M. 67 anni del luogo. L’uomo, dovrà rispondere dell’accusa stalking. (ci)