Paesaggi incontaminati, panorami da togliere il fiato e soprattutto un focus sul mondo dei viaggi. Prende il via, sabato 18 giugno, il format “In viaggio”. Il contenitore racconterà la mobilità di oggi e di domani da diverse prospettive fornendo dinamiche e sfide. Sarà dato spazio ad esperti italiani e internazionali, innovatori e protagonisti del settore.

Puntata dopo puntata il pubblico avrà modo di approfondire un tema, quello dei viaggi, trascurato negli ultimi anni a causa della pandemia. Una ripartenza a lungo sperata per il settore che guarda alla stagione estiva con rinnovato ottimismo. Ogni appuntamento contiene servizi tematici con voce off e interviste, infografiche e rubriche di approfondimento. In viaggio andrà in onda ogni sabato, alle 14.30 su LaC Tv canale 11 del digitale terrestre, 411 (LaC Sat) e 820 Sky.