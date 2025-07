Illustrati i vari interventi di restyling della zona in occasione del giro inaugurale molto partecipato dai residenti. Spiccano due murales ispirati alla natura e una panchina rossa contro la violenza di genere

Rinasce come parco Primavera il quartiere popolare di vico Neforo nella zona nord di Reggio Calabria. Questa mattina l’inaugurazione con la partecipazione della comunità e del team di Sky Calciomercato, per il secondo anno consecutivo in riva allo Stretto. Illustrati i vari interventi di restyling della zona.

L’intervento di rigenerazione urbana di cui oggi sono stati presentati gli esiti, unisce infatti, arte, memoria, sport e aggregazione sociale. Due murales ispirati alla natura, anch’essa rigenerante e portatrice di vita come la primavera, da un lato delle palazzine si affacciano sul campo di calcetto sottratto al degrado, recuperato e intitolato a Giuseppe Errante.

E ancora un’area attrezzata e un’area giochi adiacente alla scuola di infanzia e di fronte l’arena con le scalinate colorate di pace. Consolidate e messe in sicurezze le pertinenze delle palazzine e riqualificate anche le parti comuni con la collocazione di panchine. Spicca una panchina rossa contro la violenza sulle donne. Rinnovata la pavimentazione del quartiere. Continua a leggere su IlReggino.it