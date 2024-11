Manna ringrazia protezione civile, vigili del fuoco e personale comunale. Attenzione focalizzata anche sui roghi di altre contrade cittadine

Il sindaco di Rende, Marcello Manna, in una nota, ringrazia «ancora una volta vigili del fuoco, squadra comunale, l’arpacal e la protezione civile per la tempestività e l’efficacia dell’intervento» intervenuti per domare le fiamme sviluppatesi tra le colline di Sant’Agostino.

«Devo dire che i suoli percorsi dal fuoco non sono di proprietà comunale – precisa - C’è l’ordinanza che impone ai privati di mantenere pulito, da sterpaglie o altro, per evitare il pericolo incendi e sto preparando una denuncia contro ignoti sia per l’incendio dell’ex Legnochimica, sia per quelli di contrada Santa Chiara, Santa Rosa e contrada Difesa e, naturalmente, anche su quello di Sant’Agostino».