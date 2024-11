Un treno regionale ha investito un bovino al pascolo sui binari. Inevitabile lo scontro. L'animale è morto

REGGIO CALABRIA - La frenata del macchinista non è riuscita ad evitare lo scontro. Ad avere la peggio un bovino al pascolo sulla linea ferroviaria Metaponto-Reggio Calabria. L'incidente è avvenuto tra le stazioni di Crucoli e Cirò, in provincia di Crotone. E' rimasto coinvolto il treno regionale 3727 partito alle 11,40 da Sibari e diretto a Catanzaro Lido. L'animale è morto. Il convoglio è rimasto danneggiato. Solo paura per i viaggiatori, una ventina di persone, che sono sobbalzati dai loro posti a causa dell'improvvisa frenata del treno. Incidente per loro senza conseguenze. i passeggeri hanno proseguito il viaggio in autobus. L'incidente ha causatio ritardi sulla linea joniche fino a 90 minuti. Traffico interrotto per due ore per consentire alle squadre teniche di Rfi di rendere nuovamente percorribile la tratta ferroviaria.