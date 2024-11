Scontro auto-moto sul litorale del capoluogo. Illesi i quattro occupanti della vettura

CATANZARO - Un uomo di 57 anni ha perso la vita dopo aver impattato con la sua moto contro un'auto. Le cause dell'incidente, che è avvenuto a Catanzaro Lido, sono al momento in corso di accertamento. Lo scontro è stato violentissimo e il centauro ha riportato ferite gravissime. Sull'auto, una Peugeot 207, viaggiavano due donne e due bambini. Gli occupanti del veicolo sono rimasti tutti illesi. Soccorso da un'equipe medica del 118, Il motociclista è morto durante il trasporto in ospedale. Nella zona in cui è avvenuto l'incidente il traffico è rimasto bloccato per diverse ore.