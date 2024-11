Nell’impatto lungo l’A2, Autostrada del Mediterraneo, coinvolti due veicoli di cui uno parzialmente incendiato

Fine settimana da bollino rosso per la viabilità in Calabria. L’Anas comunica che, a causa di un sinistro, è temporaneamente chiuso, in direzione sud, un tratto dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" in località Rizziconi al km 388,000 in provincia di Reggio Calabria.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto 2 veicoli, di cui uno parzialmente incendiato ed ha provocato il ferimento di due persone.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, l'eliambulanza del 118 e la Polizia stradale, per i soccorsi, per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

***Aggiornamento ore 16.20 del 02/07/2017***

Calabria: traffico di nuovo regolare sull'autostrada A2. Riaperto, in direzione sud, in località Rizziconi in provincia di Reggio Calabria.