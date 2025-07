Per la realizzazione di spot e shooting fotografici scelte come location e set il Castello dell’Arso a Mandatoriccio e Palazzo Cherubini a Rossano. Testimonial la cantante Verdiana. Il progetto raccontato dall’architetto Francesca Felice

«Con ironia e per non prenderci mai troppo sul serio, siamo riusciti a trasferire alcuni tasselli rari e dal valore universale del nostro puzzle identitario regionale, per tanti versi spesso ancora inedito agli stessi calabresi, in semplici accessori di abbigliamento, di uso quotidiano e per l’estate.

È il cambio di paradigma culturale che sottende la genesi di questa provocazione e di questo esperimento che ne rappresenta il vero valore aggiunto, spirituale ed anche competitivo. Non è una nuova collezione di prodotti artigianali e non, da posizionare e vendere. È un’impresa culturale a tutti gli effetti, con l’unica aspettativa di suggerire, sollecitare e dimostrare che non è impensabile né tanto meno impossibile staccare ogni tanto la spina del copia-e-incolla standardizzato e globalizzato, per indossare e vivere addosso con leggerezza le emozioni dei Marcatori Identitaria Distintivi (MID) che, con la loro narrazione, le loro suggestioni simboliche e la loro unicità, rendono straordinaria la Calabria». Definisce così Francesca Felice (FFA Architetture & Design) il perimetro ed anche la prospettiva di Mid Pop Design «l’avvio di un percorso e di un format che, fondato su un’elaborazione di pensiero e su una progettazione, quella appunto dei MID ideati dal comunicatore Lenin Montesanto e divenuti in questi ultimi anni fondamenta del programma Calabria Straordinaria della Regione Calabria, potrà essere ulteriormente proseguito, declinato, targettizzato e – sottolinea l’architetto – sicuramente migliorato».







«Con questo spirito che – aggiunge – traduce la mia missione professionale proiettata da sempre alla ri-funzionalizzazione dell’esistente ed al governo della bellezza, per la presentazione in anteprima di Mid Pop Design abbiamo scelto due siti simbolici che sintetizzano, da una parte, la prospettiva e, dall’altra, la capacità di tradurre identità, memoria e Nostos (ritorno) in visione ed energia da spendere nell’oggi, per ribaltare la narrazione della Calabria da terra povera e di perdizione a destinazione ricca ed attrattiva».

Le due location scelte

Per la realizzazione di spot e shooting fotografici, lo speciale racconto per immagini del progetto ha visto alternarsi, infatti, come location e set il Castello dell’Arso a Mandatoriccio e Palazzo Cherubini, nel cuore del Centro Storico di Rossano. – Il primo, di proprietà della famiglia Toscano Mandatoriccio in Mascaro, è una originalissima torre normanna del 1100, unica del genere a forma di vela, tra le diverse testimonianze dell’importante patrimonio storico identitario della Calabria extra-ordinaria, tra i simboli di una terra ancora inesplorata, rurale, ancestrale ma soprattutto aperta a future declinazioni e prospettive turistico-esperienziali tutte ancora da sperimentare, oltre l’overtourism.

Il secondo, tra i tanti palazzi gentilizi del XIX secolo che fanno del Centro Storico di Rossano un riconosciuto caso di studio nel Sud Italia, nella rete calabrese dell’Associazione delle Dimore Storiche d’Italia (ADSI), rappresenta per la sua recente e distintiva declinazione ricettiva in un Luxury B&B – Museum ricercatissimo da target internazionali, testimonia non tanto le potenzialità quanto le reali capacità manageriali ed imprenditoriali della nostra regione di pensarsi e proporsi diversa, con l’ambizione di differenziare la proposta di accoglienza, rendendola esperienziale e competitiva con l’ambizione della qualità

Testimonial Verdiana



Testimonial d’eccezione di Mid Pop Design è la talentuosa cantante di fama nazionale, Verdiana Zangaro che ha sposato contenuti e messaggi del progetto d’impresa culturale firmato da FFA – Architetture e Design. – Vincitrice dell’edizione 2024 del talent di Rai 1, Tale e Quale Show, voce della formazione artistica DEVA ed occupandosi di formazione con la scuola Cluster, esperienza laboratoriale nata a Cosenza 8 anni fa e con una sede anche a Corigliano-Rossano, lavorando a Milano ma vivendo nella sua città, Verdiana può essere considerata tra gli esempi emblematici e più belli di ritorno manageriale alla propria terra di origine.



Finanziato dal Gal Sibaritide (Ambiente e Green Economy – Misura 6.2 – Intervento 6.2.1: Aiuti all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali) MID POP DESIGN di Francesca Felice è realizzato nella storica Fabbrica Tessile Bossio a Calopezzati, fucina identitaria e depositaria di tradizioni millenarie che affondano le loro radici nella cultura magno greca e bretia.



Dalla qualità ricercatissima delle borse e sottopiatti in ginestra e canapa calabresi, realizzate interamente al telaio artigianale e secondo le millenarie tecniche ereditate attraverso le mastre tessitrici dei nostri territori, tinte con processo naturale nella liquirizia Amarelli, fino ai più normali cuscini con ricamo ispirati ai Mid, alle borse mare di diverse dimensioni, ai parei tipo-chiffon, passando dal foulard alla cravatta donna tipo-seta e in versione mini tipo-chiffon, per chiudere con le semplicissime t-shirt in cotone che vogliono rappresentare solo una provocazione simbolica sulla necessità di riappropriarsi delle icone e dell’energia della nostra identità.



«È così che, con brio, sfumature cromatiche e azzardi fashion proviamo a popolarizzare – scandisce l’architetto – un patrimonio materiale ed immateriale autoctono ma dal valore universale, rimasto purtroppo da sempre sotto traccia, sepolto dall’oicofobia, rendendolo indossabile ed ostentabile con leggerezza, col sorriso e con la sempre più diffusa e forte consapevolezza – conclude Francesca Felice, ringraziando l’assessore regionale Gianluca Gallo per l’impegno istituzionale in questa direzione di cambiamento – di non essere, quanto a dotazioni di base, secondi a nessuno».



A curare ed impreziosire il look della testimonial Verdiana sono stati le make up artist Patrizia De Simone e Sara Marino di MAKEOVER THE NEW YOU; l’hairstylist Antonio Russo gli abiti di Boutique Martucci e gli accessori di Martucci Ottica.



«MID POP DESIGN – si legge nella nota – è il risultato di una sinergia creativa che ha coinvolto nelle diverse fasi, dall’ispirazione, passando dalla progettazione alla realizzazione, dalla messa a terra al racconto emozionale, esperienze, competenze, sorrisi, artigiani, professionisti, sostenitori del bello. Tra questi ci sono anche la plurisecolare Fabbrica di liquirizia Amarelli che ha fornito la polvere con la quale sono stati colorati i tessuti artigianali di canapa e ginestra».