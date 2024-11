Nel corso della riunione si è fatto il punto sull’avanzamento dei lavori del ponte sul fiume Allaro e della frana di Bova Marina

Il presidente della Regione Mario Oliverio ha presieduto nel pomeriggio una riunione con il consigliere d’amministrazione di Anas, Francesco Moraci. L'incontro è stato voluto dal governatore per fare il punto della situazione su tutti gli interventi Anas previsti in Calabria, al fine di definire un preciso cronoprogramma da costruire con Anas per la pianificazione di breve, medio e lungo periodo.

In relazione alla nuova trasversale delle Serre, si è definito il cronoprogramma degli interventi sui lotti di prossima apertura e quelli in fase di progettazione. Si è anche stabilito di programmare a breve un incontro con i sindaci e gli amministratori locali in cui illustrare le progettazioni già realizzate, al fine di condividere le scelte progettuali con il territorio.

Ancora ad oggetto della riunione, le emergenze rappresentate dal ponte sul fiume Allaro, nel comune di Caulonia, e della frana in Bova Marina, entrambi sulla SS 106. Per quanto riguarda il primo, Anas ha comunicato che sono terminati oggi i lavori di somma urgenza relativi alla demolizione della pila e degli impalcati crollati a seguito degli eventi alluvionali del gennaio scorso ed alla protezione in alveo delle altre pile.

La circolazione proseguirà a senso unico alternato, disciplinata da impianto semaforico fino alla realizzazione degli interventi di ricostruzione. Si stima che tali interventi possano iniziare nel prossimo mese di aprile, al termine delle operazioni di gara tuttora in corso. Per quel che concerne la frana di Bova, è prevista per il 20 di febbraio la riapertura della statale 106 a doppio senso di circolazione. Entro l'estate 2017 verranno appaltati i lavori di ricostruzione del muro e di sistemazione definitiva del tratto interessato dal crollo.

Ulteriore indicazione venuta dalla riunione, la programmazione a breve di un incontro tra Regione e Anas per definire il cronoprogramma degli interventi relativi al tratto Sibari- Crotone e valutare i tracciati dei progetti preliminari già approntati.

l.c.