Nella splendida cornice di Palazzo Ciriaco-Destefani di Girifalco si è svolta la terza giornata della Innoweek, l'evento dedicato all’innovazione in cui sono stati presentati diversi tasselli che compongono gli ecosistemi dell’innovazione al Sud Italia.

Antichi tessitori

Il primo intervento è stato dell’imprenditore Luigi Tassone che ha avviato a Catanzaro Lido un progetto innovativo denominato Antichi Tessitori, una start up con l’ambizioso obiettivo di far riemergere le antiche tecniche e conoscenze della sartoria nel Sud-Italia e nell’area del mediterraneo, riscoprendo tessuti, trame, colori del glorioso passato e riproponendole in ottica contemporanea e affinata dalla visionaria ricerca di un design unico.

Progetto Star

A seguire il professore Riccardo Barberi dell’Unical ha presentato il progetto STAR – Southern Europe Thomson Back-Scattering Source for Applied Research, un’infrastruttura di ricerca di livello nazionale che ha sede nel campus dell’Università della Calabria e offre servizi d’indagine scientifica avanzata nel campo della ricerca fondamentale e applicata sui materiali.

Harmonic Innovation Hub

Mentre Gennaro Di Cello ha presentato Entopan e il progetto in via di sviluppo a Tiriolo dell’Harmonic Innovation Hub, un centro multidisciplinare che si ripropone di accompagnare imprese e territori nelle sfide delle transizioni digitale e tecnologica, verde e circolare, sociale ed economica, in una logica di convergenza tra tech & social innovation e nella prospettiva dei paradigmi della Super Smart Society 5.0 e dell’Industry 4.0.

Talent Garden Cosenza

Lucia Moretti ha presentato il Talent Garden di Cosenza, situato all’interno del campus dell’Università della Calabria, 400 mq di spazio per eventi, sale riunioni, scrivanie e una cucina comunitaria, che rappresenta un importante punto di riferimento per le imprese locali e gli innovatori. Le attività principali di Talent Garden Cosenza sono i workshop dedicati all’imprenditorialità e alla digitalizzazione.

Ecosistema Tech4You

Il professor Muzzupappa dell’Unical ha presentato l’ecosistema Tech4You progetto che rientra nell’ambito dell’area “Clima, energia, mobilitàsostenibile” finanziato con 119 milioni di Eurodal Piano Nazionale della Ricerca (PNR). L’obiettivo principale è stimolare il potenziale di innovazione di Basilicata e Calabria, attualmente classificate come “Regioni in transizione”, creando unecosistema dell’innovazione in cui la ricerca scientifica svolta dalle università e dai centri di ricercasul territorio incontri le esigenze dei cittadini e degli enti pubblici per essere trasferita in prodotticommercializzabili sviluppati e sfruttati da aziende locali con il supporto di attori esperti delsettore dell’innovazione industriale.Per raggiungere questo obiettivo, Tech4You si concentra sulle aree scientifiche e tecnologicheche, meglio di altre, rappresentano l’intersezione tra le esigenze dei territori e le competenzescientifiche disponibili nei centri di ricerca locali: l’adattamento/mitigazione dei cambiamenticlimatici e il miglioramento della qualità della vita.

La professoresssa Consuelo Nava dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha presentato uno dei 50 progetti facenti parte del Tech4You denominato Open Platform “PhigitalSpace”.

Progetto Agàpi

In videocollegamento da Roma Saverio Orlando ha presentato il progetto dell’Università Mediterranea denominato Agàpi, un campus di 37 ettari per l’innovazione delle imprese, che dovrà sorgere, una volta intercettati i fondi necessari, nell’ex struttura delle Officina Grandi Operazioni di Saline Ioniche.

012factory

In videocollegamento da Caserta, Salvatore Novaco ha presentato 012factory, un incubatore certificato di startup innovative, che sostiene, sviluppa ed accompagna la crescita di nuove imprese ad alto potenziale innovativo,partendo dall’idea di startup fino alla sua effettiva trasformazione in azienda innovativa attiva sul mercato.

Polo ICT Pitagora

A seguire Ester Michienzi ha presentato il Polo ICT Pitagora che dal 2019 raggruppa grandi, piccole e medie imprese, organismi di ricerca, spin off e start up di eccellenza che operano sul territorio calabrese, nazionale e internazionale. Con lo scopo d favorire il networking tra gli associati, supportando la progettazione e la realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto tecnologico, rendendoli visibili in ambito nazionale e internazionale.

Hydro Control

A seguire Piccione ha presentato il progetto Hydro Control, un progetto di Ricerca e Sviluppo, volto alla progettazione ed implementazione di una piattaforma per il monitoraggio dei consumi idrici, l'individuazione di perdite e/o furti d'acqua, la manutenzione predittiva di reti idriche. Il progetto aveva come finalità la realizzazione di una rete di sensori IoT installati sulle utenze idriche, e sulla rete attraverso il monitoraggio della pressione e delle portate lungo la rete, oltre che allo sviluppo di una piattaforma cloud-based per lo storage e l’elaborazione di Big Data. La sperimentazione è stata applicata alla rete idrica del Comune di Catanzaro da fine ottobre 2020 ed è attualmente in corso.

Longevity Lab

Annamaria Catalano ha presentato il progetto di incubatore on-line denominato Longevity Lab, dedicato alle innovazioni tecnologiche a supporto di chi oggi ha 20/30 anni e tra 50 anni entrando in una nuova fase delle vita, è abituato a tutta una serie di confort che desidera continuare ad averli. Tutti i progetti selezionati e co-finanziati da Longevity Lab dovranno essere realizzati da teamche vivono e operano dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. La fase post selezione e coinvestimento, vedrà poi una seconda fase di sviluppo presso incubatori che operano nei territori dove le startup sono presenti.

Ecosistemi di innovazione nel mondo

Francesco Cappellano ha presentato gli ecosistemi di innovazione nel mondo ponendo l'enfasi sulle interazioni economiche e sociali tra gli operatori, che abbracciano i settori pubblico e privato per promuovere e diffondere l'innovazione all'interno di regioni inserite in sistemi nazionali e globali più ampi.

In chiusura Milly Tucci ha tenuto un talk su Futuro, design, sostenibilità, intuizione, impresa.