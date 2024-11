C’è una Calabria delle imprese che sa sorprendere per la capacità di stare sul mercato e di esplorare mondi nuovi sfruttando al meglio le tecnologie più avanzate. Nel Mezzogiorno d’Italia, si sa, convivono ritardi atavici e vere eccellenze frutto di intuito, visione, lavoro, sacrifici.

Ho fatto visita alla Rolltek che ha sede nella zona industriale di Sarrottino, alle porte di Catanzaro. Un caffè con il proprietario, Salvatore Mancuso, sempre cordiale ma indaffaratissimo causa l’imminente partecipazione alla fiera più importante al mondo per il suo settore: la R+T di Stoccarda, in Germania.

Dal 19 al 23 febbraio nella popolosa capitale del Baden-Württemberg, che nel secolo scorso ha dato lavoro a migliaia di emigrati italiani, le strepitose invenzioni targate Rolltek potranno confrontarsi con specialisti e protagonisti provenienti dai cinque continenti.

L’esposizione R+T, modello eccelso di organizzazione, si presenta da sola: “La fiera leader mondiale per avvolgibili, porte/cancelli e sistemi di protezione solare”. Netta, essenziale, diretta, senza fronzoli latini o orientaleggianti, come sanno fare i tedeschi. Lo stand curato nei dettagli da Salvatore Mancuso è ampio e moderno, funzionale: ne abbiamo visionato il rendering sul monitor del pc. Un impegno di spesa notevole assorbito completamente dall’azienda catanzarese. Ho trovato strano, ma è un mio giudizio personale, che non siano ancora state collaudate forme continue ed agili di sostegno a comparti di questo tipo che sfidano la complessa e articolata frontiera dell’innovazione, peraltro nella filosofia del “green” e della sostenibilità che ormai sono i cardini delle politiche europee.

Salvatore Mancuso sta partecipando personalmente e con i suoi più stretti collaboratori alle fiere di settore, anche nel Belpaese, per presentare la gamma di prodotti Rolltek. Lui la definisce “la nostra famiglia di tapparelle orientabili, composta da cinque modelli diversi, per ogni esigenza costruttiva”. Il racconto ti affascina, al punto da pensare: ma guarda che bella idea partorita alle porte di Catanzaro e che sta già trovando riscontri importanti anche all’estero, a partire dalla Francia.

Dimenticate i vecchi meccanismi delle tapparelle avvolgibili e delle persiane a lamelle orientabili, e se ne avete voglia introducetevi in questa avveniristica realtà che vi parlerà il linguaggio dell’efficienza e del risparmio energetico, della comodità che migliora la qualità della vita in casa o al lavoro, della robustezza e sicurezza, della duttilità e facilità d’uso nonché di installazione, della gestione dell’irraggiamento solare, e quindi della luce, nonché del calore e dell’areazione.

Con controllo attraverso appositi telecomandi, così come si fa per il televisore o il condizionatore. Poi aggiungeteci la selezione di materiali di ultima generazione, con un’attenzione all’ambiente e al risparmio energetico che è il leitmotiv del Terzo Millennio, nonché quel gusto e quella bellezza donati da un design molto armonioso anche nella scelta dei colori oltre che delle forme.

Con Salvatore Mancuso ci siamo ridati appuntamento al suo rientro da Stoccarda, dopo aver accennato, nel breve incontro, non solo agli obiettivi immediati e futuri della sua azienda, ma anche a più complesse questioni economiche e sociali. C’è un Sud che si muove e che costruisce, senza atteggiamenti lamentosi e al di là di ogni vocazione assistenzialistica, ed è capace di confrontarsi senza timori reverenziali, sui mercati mondiali, giocando la carta dell’innovazione tecnologica. Quella vera e non quella finalizzata ai soliti giri per fortuna molto monitorati. Una trasferta a Stoccarda non con le valigie di cartone in cerca di pane, così com’è accaduto per alcune generazioni di connazionali rispetto ai quali l’Italia era stata più matrigna che madre, ma per confrontarsi alla pari esportando il genio mediterraneo. Buon viaggio Salvatore, ci rivediamo al tuo rientro in Calabria!