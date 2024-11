Organizzata da Libera per dire no alla escalation di violenza che si è registrata nelle ultime settimane

PAOLA (CS) - “Basta violenza. Adesso!”. E’ lo slogan scelto dalla rete di associazioni che ha organizzato un corteo di protesta per condannare gli atti intimidatori che da settimane stanno avvelenando il clima cittadino. L’ultimo ad essere stato colpito è il Club Nautico Paola, una onlus “impegnata da oltre vent’anni nella diffusione dei valori dello sport e della passione per il mare, un’associazione impegnata nel sociale, specie tra i bambini e i ragazzi, un’associazione - spiegano i promotori della manifestazione - che è sempre stata patrimonio di tutti”. La sede del Club è stata distrutta. Raduno in Piazza Giacontesi questa sera alle ore 19.00. Da qui il corteo sfilerà lungo via Roma per arrivare in Piazza IV Novembre. Negli ultimi mesi a Paola sono stati registrati numerosi atti intimidatori: roghi d’auto, lanci di bottiglie incendiarie e salve d’arma da fuco contro esercizi commerciali e cantieri di opere pubbliche. Alla manifestazione in programma oggi insieme a Libera hanno aderito all’iniziativa più di 70 tra movimenti ed associazioni.