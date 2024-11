Il comitato promotore dell'iniziativa invita tutti i cittadini e tutte le forze sane del comprensorio a partecipare come segno di protesta, di indignazione, per sostenere la legalità e la sicurezza. Appuntamento il 13 maggio

"Squillace non si piega". E scende in piazza sabato 13 maggio per una manifestazione di indignazione popolare contro gli atti intimidatori degli ultimi mesi. "3 marzo e 3 maggio, due giorni che hanno scosso fortemente la comunità - si legge in una nota - mettendo in ginocchio due attività commerciali, il ristorante "La cena di Afrodite" e il "Lido Ulisse" entrambi dati alle fiamme nella notte. La manifestazione partirà alle 17:30 dalla chiesa San Nicola (in prossimità della chiesa e dei semafori) per poi sfilare per le vie della cittadina, soffermandosi davanti i locali che hanno subito gli attentati.

Il comitato promotore dell'iniziativa invita tutti i cittadini e tutte le forze sane del comprensorio a partecipare come segno di protesta, di indignazione per sostenere la legalità, la sicurezza e lo sviluppo del territorio duramente colpito ma che non intende piegarsi dinnanzi alla criminalità ma ha voglia di alzare la testa, vincere la paura e lottare per la rinascita". (AGI)