L’appuntamento è per venerdì 6 settembre. Tra gli ospiti del dibattito moderato dalla giornalista di LaC Antonella Grippo, anche Alessandro Cecchi Paone. A seguire il concerto live di Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato sociale

Tutto pronto per la terza edizione di “Torno Giù – l’agorà di chi ritorna”, l'evento organizzato annualmente dall’amministrazione comunale di Jonadi e concentrato sul tema dello spopolamento del Sud con la partecipazione autorevoli ospiti, pronti ad ascoltare idee, proposte e criticità espresse da alcuni giovani professionisti che dopo un’esperienza lavorativa in nord Italia hanno deciso di far ritorno nella loro terra natia.

L’appuntamento è per venerdì 6 settembre, a partire dalle 20.30, nella delegazione municipale di località Aeroporto della frazione Vena. L'incontro sarà moderato da Antonella Grippo, giornalista e osservatore politico de LaC News24. Tra gli ospiti, il noto giornalista Alessandro Cecchi Paone e il cantante Lodo Guenzi, frontman del celebre gruppo musicale “Lo Stato Sociale” che, tra l‘altro, al termine del dibattito in sala delizierà i presenti con un concerto dal vivo con la partecipazione del Dj Set Emilio Farfaglia.

Ad ascoltare e ad interloquire con i giovani Paolo Cutuli (attore), Teresa Deodato (architetto), Nicola Currà (insegnante) e Alex Garrì (ingegnere) ci saranno anche numerosi esponenti delle istituzioni e politici locali e nazionali. Tra questi, il prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco, il deputato nazionale Riccardo Tucci, i consiglieri regionali Raffaele Mammoliti e Antonio Lo Schiavo, il presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado Antonio L’Andolina, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, il presidente di GAL Terre Vibonesi Vitaliano Papillo, il commissario del Parco della Serre Alfonsino Grillo, il presidente provinciale di Confindustria Rocco Colacchio, il dirigente scolastico Luisa Vitale, il presidente della Confcommercio di Vibo Valentia Salvatore Nusdeo. La terza edizione della rassegna organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta si avvarrà delpatrocinio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, della Regione Calabria, del Gal Terre Vibonesi, della BCC Calabria Ulteriore, del Consiglio regionale della Calabria, dell’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia e della locale Pro Loco di Jonadi.