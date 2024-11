Il campo è stato scoperto dai carabinieri a Vibo Valentia. Il giovane è finito agli arresti domiciliari

VIBO VALENTIA - Manette ed arresti domiciliari per il 23enne di Vibo Valentia sorpreso dai carabinieri ad innaffiare un terreno in cui erano state messe a dimora 47 piante di canapa indiana. Il giovane è noto alle forze dell’ordine. Il campo si trovava in contrada “Sughero”nel territorio del comune di Vibo Valentia. Le piante, alcune delle quali alte due metri, erano pronte per essere essiccate. Il 23enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria.