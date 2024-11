«L’appuntamento è stato un successo». Daniela Corti, Event Planner e ideatrice dell’Italian Wedding stars, è soddisfatta della quinta edizione del contest dedicato alle eccellenze italiane del wedding industry. «Le difficoltà non sono mancate. Alcuni finalisti sono stati colpiti dal Covid pochi giorni prima della serata, ma mai arrendersi», dichiara la Corte nello speciale de LaCapitale dedicato al Gran Galà.

Nella ballroom del Rome Cavalieri Waldorf Astori, la serata ha permesso ai migliori professionisti di competere per vincere il titolo di Best Wedding Professional all’interno della propria categoria d’appartenenza. Una prestigiosa giuria wedding nazionale e internazionale ha decretato i vincitori d’ogni categoria sulla base di quattro parametri: professionalità del sito web e/o presenza sui social, valore e originalità dei lavori presentati, referenze, eventuali progetti da svolgere su richiesta dei giudici. Tra i premiati anche un calabrese: l’orafo Luca Sgrò, per il comparto professionale “Fedi nunziali”.

Il Gran Galà è stato presentato da Beppe Convertini, volto noto di RaiUno che ha evidenziato l’atmosfera magica e «Incredibile di un evento importante che rimanda a un rito speciale, il matrimonio». Durante la serata hanno sfilato le maison Egon Von Fürstenberg con le sue celebri creazioni (sotto la guida dell’art director della maison Vincenzo Merli) e gli abiti da sposa di Laura’s Wedding. Marina Corazziari, designer di fama internazionale, ha realizzato anche quest’anno le statue dei premi. Altra piacevole novità è stata l’intrattenimento del Maestro Gianni Mazza che, ai microfoni de LaCapitale, ha svelato qualche segreto su un repertorio musicale ad hoc per il giorno del grande sì.