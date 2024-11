I vertici dell'Associazione nazionale magistrati parteciperanno ad una riunione di Giunta con i magistrati che lavorano nel distretto

I vertici dell'Associazione nazionale magistrati saranno domani a Reggio Calabria per visitare gli uffici giudiziari e svolgere una riunione di Giunta con i magistrati che lavorano nel distretto, nella quale verranno affrontati i temi della lotta alla corruzione e della criminalità organizzata.





"Vogliamo impegnarci per dare visibilità a queste realtà giudiziarie. Vogliamo dare il nostro segnale di presenza e di vicinanza ai colleghi che stanno lavorando in quel territorio, sentire dal vivo quali sono i problemi del contrasto alla criminalità in quelle zone e metterci a disposizione per quello che possiamo fare come Associazione", ha dichiarato il presidente dell'Anm Eugenio Albamonte. Al termine della visita, ci sarà un incontro con la stampa alle ore 19 presso il Tribunale. (AGI)