A Salsomaggiore Terme, Elisa Novello, splendida e solare ragazza calabrese è diventata Miss Italia social 2023. Con la sua simpatia comunicativa ha conquistato il titolo nazionale dedicato al mondo dei social.



Viene da San Lucido, ha 19 anni e un carattere estroverso. Ha convinto per la sua straordinaria determinazione. Così ha conquistato la severa giuria diventando la nuova Miss Italia Social 2023. Elisa è una studentessa universitaria in Economia aziendale, nel suo futuro pensa di creare una propria linea di cosmetici e diventare un'imprenditrice di successo. La giovane è molto legata alla sua famiglia ed ha una profonda ammirazione per il papà Luigi Novello. Svolge varie attività sportive, e con la sua squadra di pallavolo è arrivata a giocare in Serie B. Moda, make-up, sport, ma è sempre aggiornata sui temi sociali e ambientali.



Il suo percorso in Miss Italia è cominciato con il progetto "Miss Italia racconta l’Italia", ha poi conquistato la fascia di Miss Social Calabria e poi "Miss Italia riscopre i mestieri". È anche Miss Mormanno. Elisa è molto attiva sui social: da quattro anni si dedica con passione ai suoi profili, tanto da raggiungere 145mila follower su TikTok e quasi 13mila su Instagram. È per queste ragioni che ha conquistato il titolo di Miss Italia Social, un titolo che rispecchia pienamente la sua personalità e le sue attitudini. Chi la conosce è certo che la ragazza saprà affrontare le prossime sfide con decisione e determinazione.