Ad occuparsi della consegna di giocattoli e tanti regali sono stati i volontari dell'associazione Donna Mediterranea, impegnata da oltre vent’anni nel sociale e in particolare al fianco delle donne affette da tumore al seno

La befana ha inviato i doni anche ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale spoke di Cetraro, diretto dalla dottoressa Antonietta Distilo. A portarli in sacchi di iuta e scatole di cartone, sono stati i volontari dell'associazione "Donna Mediterranea", che ha sede a Santa Maria del Cedro ma da vent'anni si occupa di affiancare le donne malate di tumore al seno nei loro percorsi verso la guarigione, ma anche di sociale, in tutto il territorio del Tirreno cosentino.

Gioia e sorrisi

Ieri, la presidente Amalia Nava e i suoi collaboratori sono stati accolti dalla dottoressa Yania Perez, poi hanno portato ai bimbi del reparto tanti regali da scartare e tanti piccoli momenti di gioia. Dopodiché, è stata effettuata un'ulteriore donazione di giocattoli da destinare ai piccoli pazienti che faranno il loro ingresso in reparto nei prossimi giorni. «Abbiamo portato questi giochi - ha detto la presidente di "Donna Mediterranea" - per donare un sorriso a questi bambini e per farli sentire amati da noi, anche oltre che dei loro genitori. Questa esperienza ci lascia dentro qualcosa di profondo, ne è valsa veramente la pena».

Un grande gesto di solidarietà

L’iniziativa è avvenuta sotto l’occhio vigile degli operatori sanitari di turno ed è stata resa possibile grazie a un profondo gesto di solidarietà. «Tutto questo - continua Nava - è merito anche di un gruppo di giovani della parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Scalea». I ragazzi dapprima si sono impegnati nella raccolta dei giocattoli, poi li hanno portati davanti all’altare della chiesa per farli benedire da don Cono Araugio. infine, li hanno donati all'associazione "Donne Mediterranea" affinché potesse distribuirli. «Grazie anche ai medici di questo reparto - ha poi concluso Nava -, agli infermieri e a tutto il personale sanitario».