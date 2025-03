In un'intervista esclusiva per il format "A Tu per Tu" de ilreggino.it, Lidia Papisca, presidente dell'associazione "Grace - L'amore che dà la vita", ha condiviso la sua visione e il suo impegno nella sensibilizzazione su tematiche legate all'estetica oncologica e alla lotta contro il tumore al seno. La conversazione ha messo in luce non solo l'importanza di supportare le donne colpite da questa malattia, ma anche il potere trasformativo della bellezza e della solidarietà.

Papisca ha iniziato a raccontare il percorso di "Grace", un’associazione che è diventata un punto di riferimento per molte donne che affrontano la diagnosi di un tumore al seno. «Il nostro obiettivo è fornire sostegno, ma anche amplificare le voci delle donne», ha affermato, evidenziando come la bellezza non debba essere relegata a un concetto superficiale, ma possa rappresentare un'arma potente nella battaglia contro il cancro.

L'importanza dell'estetica oncologica emerge come un tema cruciale. Lidia ha spiegato come il rapporto con il proprio corpo possa cambiare drasticamente dopo una diagnosi di cancro. «Molte donne si sentono disorientate e prive di valore», ha detto. «Attraverso percorsi di cura e attività che promuovono l'estetica oncologica, cerchiamo di restituire loro un'immagine positiva di se stesse, ricordando che la bellezza è un diritto di tutti».

Durante l'intervista, si è parlato anche dell'evento del prossimo 8 marzo, "Una passerella per Grace", che si terrà al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Questo evento non è solo un’occasione di festa, ma un'importante iniziativa di sensibilizzazione. «Vogliamo dare visibilità a queste donne coraggiose, ai loro sacrifici e alle loro vittorie», ha dichiarato Papisca, anticipando che la passerella vedrà protagoniste donne che, dopo aver affrontato il percorso di cura, sono pronte a mostrare al mondo il loro rinascimento. «La bellezza sta nella resilienza e nella forza di ripartire», ha aggiunto, esprimendo come l'han ‘disposizione al cambiamento’ possa rappresentare una forma di celebrazione della vita.

Lidia Papisca ha anche sottolineato l'importanza del dono e della dedizione verso gli altri. «Regalando sorrisi e affetto a queste donne, creiamo un circolo virtuoso di positività e supporto», ha detto. La presidente ha invitato tutti a partecipare a questo evento e a farsi portavoce di un messaggio di speranza e solidarietà. «Insieme possiamo contribuire a rendere la lotta contro il tumore meno isolante e più condivisa», ha concluso, evidenziando come ogni piccolo gesto di supporto abbia il potere di fare la differenza.

L'impegno dell'associazione "Grace" e l'iniziativa "Una passerella per Grace" rappresentano non solo una risposta ai bisogni delle donne malate di cancro, ma anche un appello a tutta la società affinché si unisca in un coro di sostegno e sensibilizzazione. La bellezza e la forza del messaggio che Lidia Papisca porta avanti dimostrano che, anche nei momenti più bui, l’amore e la solidarietà possono fornire una luce guida. Guarda l’intervista sul Reggino