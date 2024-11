Cala il numero dei donatori. Appelli da Crotone e Cosenza

E’ di nuovo emergenza donatori nella nostra regione. Come tutte le estati gli spostamenti e l’aumento dei flussi turistici portano un picco di utenza nei Pronto Soccorso. Ecco perché si consumano più sacche di sangue andando ad intaccare le già carenti riserve, mentre i donatori diminuiscono perché, magari, distratti dalle ferie.

Tra coloro che hanno lanciato un appello affinché non ci si dimentichi di chi ha bisogno c’è il centro trasfusionale dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Il sangue, specifica la struttura, servirà per i pazienti del reparto di Microcitemia oltre che per gli interventi chirurgici e le emergenze.

Anche Cosenza non è messa bene. L’Adovos - Associazione donatori volontari ospedale sangue - lancia il suo appello a favore del centro trasfusionale dell’Annunziata. In particolare l’associazione punta l’attenzione sul bisogno di sangue per pazienti acuti, come nel caso di politraumi da incidenti stradali e pazienti cronici, oncoematologici adulti e pediatrici o microcitemici”.

Si affianca alla campagna di sensibilizzazione di Crotone il gruppo locale dei giovani democratici che ha organizzato per il 4 agosto sul Lungomare di Crotone un raccolta di sangue in collaborazione con l’autoemoteca dell’Avis. Per chi donerà il sangue la colazione sarà offerta dai Giovani Democratici.

Tiziana Bagnato

