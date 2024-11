È già emergenza migranti in Calabria. Oltre 4mila i profughi giunti nei primi cinque mesi dell'anno che ha spinti i sindaci dei comuni interessati a lanciare un appello al Governo. E proprio oggi arriverà a Reggio Calabria il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per partecipare al Comitato Ordine e sicurezza a Reggio Calabria. Sarà questo il tema della puntata odierna di Prima della notizia, il format condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento da Reggio Calabria Agostino Pantano, da Roccella Ilario Balì. In collegamento anche Franco Laratta, giornalista e conduttore di LaC. In studio Enrico De Girolamo.

Dopo il tg delle 14, nel consueto appuntamento con Dopo la Notizia parleremo delle emergenze in Calabria. Ospite Tonino Russo, segretario regionale Cisl.