Il presule si è spento all’età di 78 anni. Oggi le esequie a Bari, sua città natale

BARI - Saranno celebrati oggi alle 16 i funerali di monsignor Luciano Bux, vescovo emerito della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. Le esequie a Bari, città natale del presule. Settantotto anni, monsignor Bux aveva guidato la diocesi reggina dal 2000 al 2012. Del capoluogo pugliese monsignor Bux era stato vescovo ausiliare nel 1995, appena ricevuta la consacrazione episcopale. Nel 2000 Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo di Oppido-Palmi, dove ha preso il posto di monsignor Domenico Crusco che era stato scelto per guidare la diocesi di San Marco Argentano-Scalea. Bux era sacerdote dal 1961. In Calabria è rimasto 12 anni. Il nuovo vescovo di Oppido, monsignor Francesco Milito, ha celebrato in Cattedrale una messa di suffragio. «A nome dell’intera diocesi - ha scritto in un messaggio agli arcivescovi ed ai vescovi della Calabria Milito - ho espresso ai familiari e all’arcivescovo di Bari, monsignor Francesco Cacucci, la vicinanza della Chiesa di Oppido Mamertina-Palmi per lui che ne fu padre e pastore attento e sollecito». (rc)