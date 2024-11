L'ente camerale mette a disposizione delle aziende risorse complessive per 700mila euro. Corsia preferenziale per giovani e imprese femminili

Tre nuovi bandi approvati dalla Camera di Commercio di Cosenza a sostegno delle micro, piccole e medie imprese. Il plafond disponibile è di 700mila euro da investire in strumenti per il risparmio energetico. E’ prevista sia l'erogazione di contributi per gli investimenti già effettuati e rendicontati, sia il riconoscimento di voucher per gli investimenti da realizzare oggetto di successiva rendicontazione.

La domanda di presentazione per entrambe le misure potrà essere presentata in via telematica dalle ore 9 del prossimo 1 giugno. I contributi per singola azienda potranno arrivare fino a 5 mila euro per la copertura del 50% delle spese sostenute o da sostenere.

«La misura appena adottata - afferma Klaus Algieri, presidente della Camera di commercio - fa parte del programma di iniziative previste a favore delle imprese nell'ambito dei nuovi compiti istituzionali affidati agli enti camerali e vuole offrire supporto alle Mpmi che intendono sviluppare sistemi di efficienza e di risparmio energetico finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali.





Su impulso dei comitati per l'imprenditoria femminile e per l'imprenditoria giovanile costituiti dalla Camera lo scorso anno, si è inoltre deciso di prevedere delle linee di accesso specificamente dedicate a queste categorie imprenditoriali, nell'ambito del più generale percorso intrapreso dall'Ente in tema di politiche giovanili e di genere».

Tutti i documenti ufficiali dei bandi e le istruzioni per la partecipazione sono disponibili online sul sito della Camera di Commercio di Cosenza.

