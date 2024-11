La segretaria della Cgil a Gioia Tauro si lascia travolgere dalla musica dei Modena City Rambles, prima nel pubblico poi sul palco

Susanna Camusso si è lasciata travolgere, ma non troppo, dalla musica dei Modena City Rambles. La segretaria della Cgil, al termine della giornata che il sindacato ha organizzato contro il caporalato nella Piana di Gioia Tauro, è stata prima nel pubblico del concerto della band emiliana e poi è salita sul palco per cantare “Contessa”. Deluso chi nella piazza di Gioia Tauro si aspettava la leader rossa col pugno alzato mentre i musicisti intonavano l’omonima canzone comunisteggiante, ma il finale di “lotta e di musica” – con la Camusso che fa da spalla e balla per la canzone di Pietrangeli – è stato veramente avvincente.

Agostino Pantano