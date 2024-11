«Entrare in tutte le case degli italiani è stato oltre che un privilegio una responsabilità perché ho dovuto prendere caffè ovunque: 6 milioni di caffè». La racconta con una battuta Annalisa Insardà l’esperienza sul set di “Doc”. Un’esperienza importante perché la serie, trasmessa da Raiuno - e che ha come protagonista Luca Argentero - è amatissima. Ed amatissima è Milena Bianchi, il personaggio interpretato dall’artista di Polistena tanto che il pubblico richiede di rivederla, ma ci sarà un sequel alla storia lo sanno solo gli autori.

Il direttore strategico del network Paola Bottero attraversa a ritroso la vita e la carriera del talento reggino con la voce da contralto e la passione per il calcio partendo dagli esordi e da quell’inspiegabile scintilla che a 4 anni accese in lei la vocazione per il teatro da un paesino dell’entroterra calabrese in cui i teatri manco c’erano. Poi l’accademia, la scrittura, il canto, il filo mai spezzato con la Calabria, le battaglie sociali: «Non esistono diritti che non ci riguardano». «Sono ottimista di nascita, ironica per vocazione e dissacrante per necessità».

