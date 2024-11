Gigi Miseferi, artista, attore e cabarettista, nel dialogo con Paola Bottero, direttore strategico del gruppo e del network, ha raccontato alcuni episodi della propria carriera artistica e la storia della sua sincera amicizia con Giacomo Battaglia, compagno di gag, ormai partito per la “Tournée Celeste”: «Mi considero fortunato, perché ho sempre fatto il lavoro dei miei sogni. Nel 1987 conobbi Giacomo e ne nacque subito una grande amicizia. C’era una tale intesa fra noi che anche mentre improvvisavo sul palcoscenico, lui sapeva esattamente interagire con me, come se tutto fosse stato “preparato a tavolino”. Spesso a una domanda ci capitava di rispondere contemporaneamente con le stesse parole e questo era inequivocabilmente dovuto al nostro feeling spontaneo e genuino. Avevamo un autentico rapporto di fratellanza ed eravamo abituati a condividere tutto».

«Capitava - continua Miseferi - che litigassimo alcune volte in fase creativa, ma mai per un solo centesimo e credo possa bastare questo aspetto per dare l’idea dello spessore umano dell’amicizia, una di quelle fondate sul sentimento vero e non sul reciproco interesse personale a livello professionale. Io sono sicuro che il nostro non è stato un addio, ma un arrivederci, perché ho una mia spiritualità e non dubito che dall’altra parte ci sia qualcuno che ci ascolta e una vita dopo la morte. Ho perso tante persone a me care, non solo Giacomo, ma anche mia madre e mia sorella. La morte di amici, familiari e parenti naturalmente lascia profonde cicatrici, ma sono convinto che chi ci ha voluto bene desidera che continuiamo a essere soddisfatti e sereni sulla terra, pertanto ritengo che non dobbiamo rinunciare alla felicità anche e soprattutto per i nostri cari, che ci guardano da lassù».

La puntata è disponibile su LaC Play.