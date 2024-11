Nell’ultima puntata della trasmissione di approfondimento giornalistico che segue il Tg di LaC è stato affrontato uno degli argomenti più divisivi del dibattito politico e non solo. Ecco come è andata

La carne sintetica? Non esiste, perché non c’è nulla di sintetico nel suo processo di realizzazione. È un prodotto da laboratorio, questo sì, e per questo viene definita dagli scienziati “carne coltivata”. Un punto di partenza chiave, posto alla base del dibattito andato in onda oggi a Dentro la Notizia, nel corso della puntata dedicata ai temi dell’agricoltura e del futuro del sistema alimentare italiano ed europeo. In studio Pier Paolo Cambareri, in collegamento esterno l’inviato Salvatore Bruno con la titolare dell’Azienda agrituristica “4 Stelle” a Celico, nella Sila cosentina, Antonella Greco, e il presidente regionale della Cia Calabria, Nicodemo Podella.

In collegamento dello studio di Rende la professoressa Monica Rosa Loizzo, docente Unical di Scienze e tecnologie alimentari, mentre da Cosenza è stato ospite anche il vice presidente della “Confraternita della frittola”, Carlo Petrassi. Insomma, figure strettamente collegate a un tema che inevitabilmente coinvolgerà nelle scelte future intere famiglie attorno a un interrogativo di fondo che già infiamma il dibattito: meglio la carne tradizionale o i nuovi derivati delle produzioni in vitro? Fondamentale, in questa direzione, l’intervento illustrativo della professoressa Loizzo che, dopo aver spiegato in maniera assai chiara le varie fasi produttive, è arrivata a una conclusione che sembra assai ragionevole e centrale rispetto al tema: il futuro potrà favorire una piena integrazione dei “due mondi” perché è assai improbabile che l’uno prevalga nettamente sull’altro. Anzi, al momento, nonostante l’avanzamento scientifico, il percorso che porterà alla creazione di vere e proprie bistecche è ancora lungo, visto che oggi si riesce a produrre solo qualcosa di molto simile alla carne trita.

Nel corso della puntata, un aggiornamento in tempo reale dalla manifestazione di Cosenza degli agricoltori a cura di Antonio Clausi. E poi il dibattito con i partecipanti: l’agricoltura calabrese resta saldamente ancorata alle sue dinamiche tradizionali. E, probabilmente, ben lontana dalle logiche e dagli interessi delle multinazionali e degli allevamenti intensivi, rappresenta un baluardo anche a difesa della integrità dei territori. Ma il punto è che questi modelli vengano tutelati e protetti e magari estesi altrove. Da qui, il supporto alle proteste in corso anche sul tema della produzione di carne coltivata. Un tema che non spaventa certamente i rappresentanti della “Confraternita della frittola”, strenui difensori dei riti e delle tradizioni calabresi anche in chiave strettamente sociale e antropologica: il loro impegno per la diffusione delle usanze regionali assume, proprio in questo contesto di impegnative scelte politiche, un ruolo prioritario.

