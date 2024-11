La proclamazione avverrà domenica prossima durante una solenne concelebrazione presenziata dal cardinale Robert Sarah

La Cattedrale di Maria SS. Assunta e San Nicola di Mileto sarà elevata a Basilica Minore. La proclamazione avverrà domenica 18 settembre, durante una solenne concelebrazione presenziata dal cardinale Robert Sarah, Prefetto della congregazione del culto divino e disciplina dei sacramenti. Ad annunciare l'avvenuta elevazione a Basilica è stato il vescovo della diocesi di Mileto Nicotera, Tropea, Mons. Luigi Renzo, durante una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo San Paolo sede della curia vescovile. "Un riconoscimento prestigioso – ha affermato monsignor Luigi Renzo – che giunge a coronamento del Giubileo della Misericordia come auspicio che la Cattedrale avverta sempre più intimamente la propria unità e comunione con la Cattedra di Pietro a modello e ad identificazione dell'intera comunità diocesana".

Un 'elevazione voluta con forza dallo stesso vescovo che ha avviato l'iter in data 23 giugno 2015, come si legge nel decreto. All'incontro con i giornalisti anche Don Gaetano Currà, responsabile dell' ufficio comunicazioni sociali che ha illustrato nel dettaglio il programma della giornata che prenderà il via domenica alle 10.45 quando, il cardinale Robert Sarah, prefetto della congregazione per il Culto divino e Sacramenti, dopo lo scoprimento benedirà la scudo basilicale marmoreo della Cattedrale. Seguirà alle 11 l'attraversamento della Porta Santa e la solenne concelebrazione, presieduta dallo stesso cardinale, con la partecipazione di tutti i sacerdoti della diocesi di Mileto-Nicotera e Tropea.

Durante la conferenza stampa è stata annunciata la tre giorni di convegno pastorale diocesano che prenderà il via a mercoledì 21 settembre per terminare venerdì 23. Il tema al centro del dibattito sarà la ministerialità e sinodalità nella chiesa locale, tra liturgia, catechesi e carità.