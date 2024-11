La più grande cooperativa di consumo italiano apre i battenti per la prima volta in Calabria grazie all’accordo sottoscritto con il gruppo Az

Aprono i battenti 10 ipermercati targati Ipercoop in Calabria. Grazie all’accordo di Master Frachinsing sottoscritto tra Coop Alleanza 3.0 , la più grande cooperativa di consumo italiana e il gruppo AZ, la catena della grande distribuzione più consolidata nel tessuto economico della Calabria, nuove prospettive di sviluppo si aprono per la regione.



A cambiare allestimenti interni e assortimenti, che vedranno l'arrivo del prodotto a marchio Coop sui nostri scaffali, circa 1.500 per punto vendita in tutti i settori merceologici e con uno straordinario prevalente filo conduttore: la forza del Made in Italy, sinonimo non solo di qualità, ma anche di visione sostenibile della produzione e di attenzione strategica nei confronti dei territori.

Ecco i punti vendita che assieme ai direttori e a tutto lo staff hanno aperto le porte a questo importante momento storico: “Le Fontane” - Catanzaro Lido; “Le Vele” - Montepaone Lido; “Le Spighe” - Crotone; “La City” - Cosenza; “Le Vigne” - Castrovillari; “I Portali” - Corigliano; “Le Ninfee” - Reggio Calabria; “Porto degli Ulivi” - Rizziconi; inoltre a Rende, Via L. Repaci, e a Reggio Calabria, Via De Nava.