Grazie all’accordo tra il gruppo AZ e la Coop, la più grande cooperativa di consumo italiano apre i battenti in Calabria in dieci dei più importanti ipermercati

La Coop sbarca in Calabria, grazie all’accordo di Master Franchising sottoscritto tra Coop Alleanza 3.0 (la più grande cooperativa di consumo italiana) ed il gruppo AZ (la catena della grande distribuzione più consolidata nel tessuto economico della Calabria). Un’intesa, questa, che ha aperto nuove prospettive di sviluppo per la regione.



Le cinque provincie Calabresi (Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia) rappresenteranno il marchio Coop e i suoi valori distintivi nello scenario della Grande Distribuzione Organizzata.



I punti vendita, assieme ai direttori e a tutto lo staff, sono pronti ad aprire le porte e ad accogliere i loro clienti per quest'importante momento storico.



A cambiare saranno gli allestimenti interni e gli assortimenti, che vedranno l'arrivo del prodotto a marchio Coop sui nostri scaffali.



Un ulteriore elemento di novità, per quanto concerne l’assortimento, è l’introduzione di un rilevante numero di prodotti a marchio Coop, mediamente circa 1.500 per punto vendita in tutti i settori merceologici e con uno straordinario prevalente filo conduttore: la forza del Made in Italy, sinonimo non solo di qualità, ma anche di visione sostenibile della produzione e di attenzione strategica nei confronti dei territori.



Questi i punti vendita Ipercoop c/o i seguenti Centri Commerciali: “Le Fontane” - Catanzaro Lido; “Le Vele” - Montepaone Lido; “Le Spighe” - Crotone; “La City” - Cosenza; “Le Vigne” - Castrovillari; “I Portali” - Corigliano; “Le Ninfee” - Reggio Calabria; “Porto degli Ulivi” - Rizziconi; inoltre a Rende, Via L. Repaci, e a Reggio Calabria, Via De Nava.