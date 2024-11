La coppa Davis per la prima volta in Calabria, oggi esposta anche a Reggio in Pinacoteca e domani al circolo del Tennis Polimeni. Dopo 47 anni l’Italia, lo scorso novembre, è tornata sul massimo podio del tennis maschile mondiale con lo straordinario Jannik Sinner. Un orgoglio che unisce ed emoziona e che oggi raggiunge anche lo Stretto. La città di Reggio, con Cosenza in Calabria, è stata infatti tra quelle scelte per il Trophy tour, voluto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. “Il Tour delle emozioni, un trofeo per tutta Italia” fa tappa oggi presso la Pinacoteca, dove già stamattina tanti erano gli appassionati e i curiosi, e domani presso il circolo del Tennis Polimeni.

La cerimonia

Questa mattina a sollevare il Tricolore che ricopriva la teca il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il commissario Fitp Calabria Giuseppe Lappano. Con loro anche il presidente del Coni Calabria, Maurizio Condipodero, il presidente onorario del Coni Calabria Mimmo Praticò, il segretario regionale Sport e Salute Calabria Walter Malacrino, il delegato provinciale della Fitp Marcello Fonga, il consigliere comunale Francesco Barreca, il presidente del circolo del tennis Polimeni Ezio Privitera e il presidente onorario Igino Postorino.

