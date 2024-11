Nella lista delle molteplici e ataviche criticità del territorio vibonese, lo stato in cui versa la rete viaria occupa certamente i primi posti. Strada colabrodo, ai limiti della percorribilità, mulattiere che aumentano i rischi per gli utenti e, in più occasioni, rallentano il passaggio dei mezzi di soccorso. In tale filone, s’inserisce l’appello di Nicola La Sorba, imprenditore nonché componente del Consiglio direttivo della Lega sezione di Vibo Valentia.

La lettera alla Provincia di Vibo

In particolare, con una lettera indirizzata al presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina e ai dirigenti del Servizio di viabilità e manutenzione stradale, La Sorba intende focalizzare l’attenzione sull’importanza di poter avere strade sicure sia per il benessere delle comunità locali che per il rilancio turistico del comprensorio: «Ricadi – fa rilevare - è meta ogni anno di migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo e, secondo recenti dati forniti dall’Istat, nel 2022 è stato il Comune calabrese con più presenze turistiche, oltre 815mila visitatori. Il settore turistico, inoltre, si dimostra un settore in continua crescita e rappresenta sicuramente la forza che fa da traino allo sviluppo della Calabria, in generale e della Provincia di Vibo Valentia, in particolare».

Interventi di bitumazione discontinui

Eppure, «sebbene venga da tutti riconosciuta l’importanza strategica del settore turistico e del territorio della Costa degli dei, si ha sempre l’impressione che questo territorio non venga gestito e curato come dovrebbe. Da anni – sottolinea La Sorba - organizzazioni rappresentative di categoria, operatori del comparto turistico e semplici cittadini rivolgono appelli per chiedere interventi sulle strade che collegano i più noti centri della provincia vibonese, con risultati piuttosto deludenti. Quest’anno finalmente, è giusto riconoscerlo, abbiamo assistito, con occhi pieni di meraviglia, alla bitumazione di alcuni tratti della strada provinciale che versavano in condizioni di assoluto degrado e si presentavano estremamente pericolosi».

L’imprenditore fa però rilevare: «L’intervento è stato parziale e discontinuo con la conseguenza che residuano tratti stradali impercorribili e fatiscenti». E ancora «si evidenziano, inoltre, tratti della strada provinciale assolutamente pericolosi perché privi di guardrail, come la strada provinciale Pioppi-Spilinga-Ricadi-Tropea (Sp 22) in prossimità della struttura turistica “Hotel Stromboli” e in prossimità del “distributore Q8 Ricadi”».

Ammodernamenti lungo la provinciale Spilinga-Ricadi-Tropea

Il messaggio di La Sorba non lascia spazio a interpretazioni: «Per promuovere lo sviluppo di un territorio è indispensabile garantire vie di comunicazione veloci ed efficienti e per tale ragione ed in considerazione delle oggettive difficoltà del territorio, rivolgo formale istanza affinché l'amministrazione che lei presiede voglia garantire adeguati interventi manutentivi ed eventuali investimenti strutturali per l’ammodernamento sulla strada provinciale Spilinga-Ricadi-Tropea, da troppi anni in stato di totale abbandono».