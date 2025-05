Per il quarto anno consecutivo la Lombardia è la Regione più capace di parlare con i propri cittadini attraverso i social media. A dirlo il report annuale di DeRev - società di strategia, comunicazione e marketing digitale - dedicato all'efficacia della comunicazione istituzionale. Al secondo e terzo posto ci sono Liguria e Campania: entrambe confermano il posizionamento dell'anno scorso. In coda Molise, Trentino-Alto Adige e Calabria.

La classifica è ricavata ogni anno sulla base del DeRev Score, un punteggio ottenuto da un algoritmo che analizza parametri come la presenza e qualità del presidio su Facebook, Instagram, TikTok e X, l'ampiezza della community in valore assoluto e in relazione alla popolazione, il numero e la frequenza dei contenuti oltre al coinvolgimento dei follower.

«Complessivamente parlando, le Regioni riescono a raggiungere sui social 5,3 milioni di cittadini, cioè appena il 9% della popolazione» fa però notare il Ceo di DeRev, Roberto Esposito. Un dato che rende evidente quanto ancora sia marginale la comunicazione istituzionale su questo fronte. Anche se ci sono Regioni sopra la media, come la Liguria, che intercetta sui social il 16,8% della cittadinanza.

Tra le Regioni con oltre 5 milioni di abitanti, la Campania ha la migliore performance, raggiungendo il 12,4% della popolazione. Nel dettaglio, il dialogo tra Regioni e cittadini si realizza per il 65,36% su Facebook, per il 18,7% su Instagram, per il 15,03% su X e soltanto per lo 0,91% su TikTok. La Campania resta la Regione con la community più ampia (702mila follower tra tutte le piattaforme), seguita da Lombardia (698mila) e Sicilia (565mila). All'ultimo posto il Trentino-Alto Adige con poco più di 8mila follower, pari allo 0,76% della popolazione.