Immancabile anche in questa settantacinquesima edizione del Festival nella città dei Fiori il genio intramontabile del reggino Gianni Versace. La kermesse si conferma la celebrazione della Canzone italiana e anche del Made in Italy dell’alta moda

Trionfa con la canzone italiana anche il made in Italy della moda nel mondo. Tra le espressioni più intramontabili, quest’anno al festival di Sanremo, gli abiti Versace. Immancabile anche quest’anno il genio e la creatività della Maison della Medusa, la casa di moda Versace nota in tutto il mondo. Simbolo scelto da Gianni Versace all’apice del suo successo per rappresentare nel mondo il suo inconfondibile stile e le sue origini reggine e calabresi, intrise di Magna Grecia.

Non solo la kermesse canora che celebra la Canzone italiana. Non solo spettacolo e intrattenimento a sprazzi anche impegnato. Da sempre, e sempre più, il festival di Sanremo è anche un’eterna sfilata tanto sull’iconica scalinata dell’Ariston quanto sul red carpet all'esterno.

Fedez, molto amico di Donatella Versace, resta infatti fedele all’atelier di fama internazionale, emblema della più sapiente e originale italianità. Indosserà per tutte e quattro le sue serate creazioni su misura. Un abito sartoriale, un total black ma anche oro e Barocco. Non mancheranno la Medusa e gli iconici bottoni.



Versace vestì Fedez anche in occasione del suo debutto a Sanremo nel 2021, quando presentò Chiamami per nome, in coppia con Francesca Michielin.

Il genio creativo anche sul palco di Sarà Sanremo lo scorso dicembre con la bellissima Clara e un elegantissimo Blue and Black gown jersey dress, della collezione Versace Spring/Summer 1993.

