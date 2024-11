Mattia Cattapan 33enne padovano si è esibito a Pizzo durante la manifestazione “Mask to ride – nessuno escluso” per una giornata dedicata alla “moto-terapia”

La carovana di “Mask to ride – nessuno escluso” ha fatto tappa a Pizzo, per una giornata dedicata alla “moto-terapia”. Un evento all’insegna dell’inclusione, della condivisione, del divertimento, dell’autonomia e dello sport. Ideatore dell’iniziativa itinerante è Mattia Cattapan, padovano, 33 anni, da 10 sulla sedia a rotelle dopo un incidente in moto. Era il 3 marzo del 2013 quando la sua vita è cambiata per sempre.

«Un’esperienza drammatica che mi ha restituito una nuova consapevolezza», dice poco prima dell’esibizione. Ora la sua missione è quella di dare speranza e forza a chi come lui si trova in una condizione di disabilità. «I limiti - dice - sono solo nella nostra mente». E poi rivolge un messaggio ai suoi coetanei: «Non arrendetevi mai, credete in voi stessi. Seguite i vostri sogni».

Il nuovo Mattia ha ripreso la sua passione. Ha ripreso ad impennare in sella a una moto che lui stessa ha costruito. In breve tempo è tornato a correre diventando il primo atleta disabile in Italia a gareggiare contro atleti normodotati nella categoria Kart Cross. La sua esibizione alla Marina di Pizzo insieme ad Alvaro Dal Farram in moto, ha entusiasmato il pubblico. Presenti tanti giovani normodotati e non e diverse associazioni del Vibonese. Dai clown della Federazione Vip Italia, all’associazione di volontariato “Fiori nel deserto” fino ad Artigianfamiglia di Pizzo.

Mattia è l’ideatore di CROSSabili, un’ associazione no profit che offre alle persone con disabilità una serie di attività finalizzate all’inclusione, alla condivisione, al divertimento, all’autonomia e allo sport. L’iniziativa, voluta da Domenico Mesiano, è stata patrocinata dall’Amministrazione comunale di Pizzo. Presenti all’iniziativa il sindaco Sergio Pititto e l’assessore alle politiche sociali Marina Betrò.