FOTO | L'evento è stato promosso dall'associazione Promocultura in collaborazione con la direzione della casa circondariale. A esibirsi il duo Kithebiva formato da Nunzia Sposato e Christian Beraldi

Ieri, al teatro della casa circondariale di Catanzaro, si è tenuto il Concerto d'estate, un evento che ha visto protagonista il duo “Kithebiva”, formato da Nunzia Sposato e Christian Beraldi. Il duo ha affascinato il pubblico con un repertorio che attinge alla tradizione musicale del Meridione, presentando brani popolari calabresi, classici della canzone napoletana e rivisitazioni di successi di Renato Carosone. Nunzia Sposato, originaria di Acri, ha incantato con la sua voce potente e carismatica, mentre Christian Beraldi ha messo in luce la sua straordinaria versatilità musicale.

Il concerto è stato promosso dall’associazione Promocultura Ets, guidata dal maestro Tommaso Rotella, che da anni collabora con la casa circondariale organizzando corsi di musica e laboratori per la costruzione di strumenti musicali antichi. Grazie al supporto della direzione della casa circondariale, in particolare di Patrizia Delfino, e alla collaborazione attiva del personale educativo e della Polizia penitenziaria, questi eventi musicali sono diventati un appuntamento importante per i detenuti, offrendo loro un'opportunità unica di crescita personale e culturale.