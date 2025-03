Fondi impegnati per cinema e audiovisivo con causali spesso oscure come “liq imp”. Non mancano le polemiche sulla trasparenza ma la Regione le liquida: «Non siamo obbligati a pubblicare il contenuto integrale: è tutto sulla banca dati dell’Anac, cercate lì»

La risposta alla sollecitazione di Ernesto Alecci suona decisa quanto burocratica: «Nessun obbligo di legge è stato ed è violato dalla Fondazione Calabria Film Commission in materia di pubblicità e trasparenza». Il consigliere regionale del Pd aveva qualche dubbio (e non sappiamo se quel dubbio gli sia rimasto) sulla trasparenza della Fondazione che ha un bilancio di circa 7 milioni di euro all’anno ed è chiamata a «promuovere il territorio calabrese – l’estratto appartiene alla risposta all’interrogazione di Alecci – nell’ambito dello strategico comparto cinematografico e dell’audiovisivo».

I dubbi, per la verità, non appartengono soltanto al consigliere dem: anche il Movimento Cinque Stelle ha chiesto «maggiore chiarezza» davanti alla mole di attività della Fondazione. Qualche numero: le determinazioni prodotte nel 2023 sono 601, quelle presenti sul sito e riferite al 2024 (si parla di un terzo semestre dell’anno ma è evidentemente un refuso) sono 438. Lo schema non cambia neanche per gli anni precedenti: nel 2022 gli atti prodotti sono 475, nel 2021 sono 243.

Più di 1.700 atti in quattro anni, tutti con la stessa caratteristica: compare soltanto il titolo.

Sarà anche tutto trasparente ma andiamo a vedere cosa offre a un viaggiatore virtuale il sito dell’ente che sforna determine in quantità industriale per sostenere le produzioni calabresi.

Calabria Film commission: i titoli delle determine sono un capolavoro di sintesi

Possiamo, cioè, sapere che tra le spese della Film Commission c’è, per un certo numero di volte, la voce “Liquidazione comunicazioni e relazioni esterne – Calabria Straordinaria”: si sa per cosa si è speso ma non è chiaro chi sia il beneficiario della delibera né quale sia la cifra.

Calabria Straordinaria, il brand pensato dalla Regione per (ri)lanciare la propria immagine in Italia e nel Mondo occupa diverse caselle nel riepilogo descrittivo che presente online.

È una delle misure sulle quali la Calabria punta con più decisione: nell’elenco della super produzione della Film Commission compaiono molte spese generiche per consulenze e poi gli impegni per portare il marchio in giro per l’Italia e non solo: Bit di Milano e Berlino innanzitutto ma anche voci come “impegno e liquidazione” per i Festival di Cannes e di Venezia oltre che il cinquantesimo anniversario dei Bronzi.

Stessa sorte per ogni tipo di liquidazione: servizi, spese generali, comunicazione e relazioni esterne, interventi per gli Studios di Lamezia Terme. Alcune voci sono un capolavoro di sintesi: “liq imp”, “imp liq mid”, “imp Fondo Coesione”, “liq Fondi Funt”. O ancora “imp di spesa progetto Creatività Talentuosa”.

Per i festival sostenuti nel 2023 (che compaiono nel bilancio del 2024) si vedono soltanto i nomi delle associazioni che li hanno organizzati: Scenari Visibili, Meridiano 16, La Guarimba, Mediano, Rambaldi Production, Cineteche della Calabria e così via. Quali siano i termini di quei finanziamenti, invece, resta un dato non esplicito.

Un esempio del modo in cui compaiono le determine prodotte dalla Calabria Film Commission sul sito della fondazione

La risposta alle polemiche sulla trasparenza: «È tutto sul sito dell’Anac, cercate lì»

Il direttore generale del dipartimento Turismo, Marketing territoriale, Trasporto pubblico locale e Mobilità sostenibile, nella risposta alle sollecitazioni di Alecci, ha spiegato che «le informazioni relative ai fornitori di beni e servizi sono pubblicate sulla Banca dati Nazionale dell’Anac (istituto che opera controlli e rilievi in materia di pubblicità e trasparenza), facilmente consultabile da chiunque ne abbia interesse».

Sul sito dell’ente che quei fornitori li paga, però, ci si limita al titolo della determina e al link che rimanda alla banca dati Anac. Una scelta che il management della Regione rivendica: «Nessun obbligo di pubblicazione vige in riferimento al contenuto integrale degli atti di gestione interna (determinazioni) che, comunque, vengono pubblicati sotto forma di elenco». Insomma, accontentatevi della lista e se proprio ne avete voglia rivolgetevi alla banca dati dell’Anac. Il capitolo dei consulenti è, invece, più ricco e dettagliato. Lo rimarca anche il dg: ci sono «dati identificativi, oggetto dell’incarico, compensi, curriculum vitae, eccetera». Il materiale non manca e ce ne occuperemo nel prossimo servizio.