La Procura di Catanzaro avrà, nel prossimo autunno, una nuova e prestigiosa sede. Un cambiamento pensato e fortemente voluto dal procuratore Nicola Gratteri. In attesa dall’inaugurazione, le telecamere di LaC e Paola Bottero, direttore strategico del network, l’hanno visitata in esclusiva.

Nello Speciale targato LaCapitale, il procuratore capo Gratteri ha raccontato, passo dopo passo, tutti i segreti nuova struttura: dalla rinnovata bellezza dei suoi seimila metri quadrati alle moderne funzionalità dei nuovissimi uffici, passando per l’ingente risparmio ricavato grazie all’opera. «La Calabria non parte dall’anno zero. - ha sottolineato il Procuratore a Paola Bottero, raccontando il suo lavoro - Bisogna solo avere il coraggio di andare avanti. Nella mia testa ho sempre la rivoluzione, non sopporto i tempi lenti, però riesco a vedere i cambiamenti, i miglioramenti, le speranze».

