Per il presidente dell'Anas, Pietro Ciucci, "La nuova Salerno-Reggio Calabria non e' l'autostrada della vergogna ma e' il piu' grande progetto economico-finanziario infrastrutturale italiano

CALABRIA - In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta del sud, il responsabile dell’autostrada A3 Salerno reggio Calabria fa il punto della situazione. Il tratto calabrese – sostiene Pietro Ciucci - costituisce un motivo di vanto e di orgoglio per il nostro Paese". "Ad oggi della nuova Salerno-Reggio Calabria - ha ricordato il presidente dell’Anas- sono stati ultimati e aperti al traffico 330 km. Ne restano altri 25 che sono in corso di realizzazione".

I risultati - Ciucci ha poi sottolineato che "i risultati conseguiti, con 224 km di nuova autostrada realizzati dal 2006 e 85 solo negli ultimi due anni, sono straordinari, considerata l'imponenza dei cantieri, la difficolta' tecnico-ingegneristica dei lavori e l'aggravarsi della situazione economica delle imprese coinvolte. Basti pensare - ha continuato il presidente dell'Anas - che nel 2013 la produzione complessiva e' stata di 720 milioni di euro, di cui 450 solo nella regione Calabria".

L’investimento - Ciucci ha, quindi, evidenziato che la Salerno-Reggio Calabria e' una autostrada realizzata ex novo, con un tracciato prevalentemente di montagna, che prevede ben 200 gallerie e 500 tra ponti e viadotti, il cui costo per chilometro, che si aggira attorno ai 20 milioni di euro ed e' tra i piu' bassi in assoluto in Europa su tratti autostradali comparabili. Quanto ai tratti del tracciato non ancora avviati, Ciucci ha concluso: "Noi eravamo e siamo pronti ad avviarli in qualsiasi momento. Si e' trattato solo di un problema di mancanza di fondi.

I chilometri da ultimare - Infatti, per il completamento della nuova autostrada mancano, al di la' dei lavori in corso e in fase di avvio, i finanziamenti relativi a 52 km e ad alcuni svincoli, tutti progettati. Occorrono circa 2,7 miliardi di euro ma l'Anas e' pronta ad adottare misure e progetti che potrebbero ridurre i costi complessivi. Comunque su questi tratti l'autostrada e' percorribile su due carreggiate a doppia corsia per senso di marcia".