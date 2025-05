Il prodotto è famoso in tutta Italia di per sé. Ma ora l'attenzione degli esperti e dei produttori si sta spostando sulle innovazioni che la patata della Sila sembra destinata a imprimere nel mercato dell'ortofrutta.

Il prodotto che identifica, tra i tanti, le eccellenze di Calabria ha riscosso un notevole successo, e l'interesse degli esperti, nel corso dell'ultima edizione del MacFrut di Rimini, la più grande Fiera ortofrutticola italiana. E il motivo è presto detto: i responsabili scientifici del Consorzio della Patata della Sila hanno infatti illustrato alcuni progetti e sperimentazioni innovative destinate a cambiare gli equilibri del mercato rendendo sempre più autonoma la filiera di produzione della patata della Sila.

E noi ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio l'agronomo e responsabile scientifico del PPAS (Progetto Patata della Sila), Michele Santaniello. Scopriremo insieme, cioè, quale futuro attende il rinomato prodotto ortofrutticolo, dalla semina alla raccolta e le prospettive legate alla crescita del comparto con tutti gli effetti benefici per produttori e consumatori.