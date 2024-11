È una specie autoctona dalle immense proprietà benefiche e, probabilmente, uniche in Italia per caratteristiche organolettiche. La “pennulara”, cultivar autoctona che caratterizza l’area crotonese, continua a destare interesse e a richiamare a sé l’attenzione non soltanto dei produttori di olio di oliva extravergine, ma anche di associazioni ed enti locali e regionali che attorno a questo prodotto intendono giocare la scommessa del rilancio economico.

Il focus di oggi di “Dentro la Notizia”, format di LaC News24 condotto da Pier Paolo Cambareri, è stato incentrato sulla varietà d’ulivo che trova allocazione prevalentemente (se non esclusivamente) nei territori di Caccuri, Cerenzia, Castelsilano e Cotronei. Una risorsa da valorizzare sotto tutti i profili: culturale, identitario, economico, sociale.

Nel corso della trasmissione, alla quale ha preso parte dagli studi centrali di Vibo Valentia il responsabile del settore Sviluppo identità territoriale del Network LaC, Massimo Tigani Sava, a rappresentare lo sforzo prodotto dai territori per la valorizzazione di questa specie di oliva, il presidente del Gal Kroton Natale Carvello e il membro del Cda Martino Barretta, intervistati dall’inviato Tonino Raco che ha anche curato la scheda introduttiva con i punti chiave del tema. Due figure che, insieme ai componenti della neonata associazione presieduta da Ernesto Scola, stanno portando avanti la battaglia per rendere questo prodotto di nicchia, attraverso la sfida dei Dop e dell’Igp regionale, un elemento su cui fare leva per rilanciare le ambizioni della Calabria in chiave di imbottigliamento ed esportazione sui mercati europei.

Del resto, la Calabria è la seconda regione di produzione di olio di oliva dopo la Puglia in un contesto, quello italiano, che è secondo in Europa dopo la Spagna. Insomma, un prodotto dal potenziale enorme che va messo a sistema in un’ottica di rete allargata.

