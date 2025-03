Da 16 anni la strada provinciale Belsito-Piano Lago, in prossimità dello svincolo autostradale di Rogliano nella zona della valle del Savuto a sud di Cosenza, era parzialmente chiusa a causa di una frana. L'amministrazione guidata da Rosaria Succurro, con un investimento di poco meno di 500 mila euro, ha ripristinato l'arteria viaria, valido percorso alternativo alla A2 del Mediterraneo in caso di blocco del traffico.

Intervento complesso

Complesso l'intervento infrastrutturale realizzato: per garantire la solidità dell'opera si è reso necessario l'impiego di 37 pali di sostegno del diametro di 60 centimetri posizionati in senso longitudinale e da 10 pali dalle analoghe caratteristiche collocati in senso ortogonale, tutti coronati da cordoli in cemento armato. Il ripristino della carreggiata è stato completato con lavori di regimazione delle acque superficiali, il montaggio di barriere di sicurezza e l'installazione della nuova segnaletica.

Vicina ai sindaci del comprensorio

Alla cerimonia di riapertura sono intervenuti sindaci e amministratori del comprensorio. «È un chiaro segnale di vicinanza a questi territori che aspettavano da anni una risposta concreta – ha dichiarato la presidente della Provincia in una nota - Miglioriamo la viabilità e la rendiamo più sicura, anche perché nello stesso tratto abbiamo altri due interventi che stiamo per terminare e inaugureremo a breve. Abbiamo anche altri importanti lavori in corso, che stiamo accelerando, come nostra abitudine. Resto sempre vicina ai miei colleghi sindaci, che ogni giorno ricevono le istanze dei cittadini e devono dare riscontri celeri. Soprattutto, sono vicina ai piccoli comuni – ha concluso - perché hanno maggiore bisogno di sostegno e di azioni efficaci».