Per il ponte del primo maggio boom di presenze internazionali nell’area naturalistica del catanzarese punteggiata da cascate e canyon

Ponte del primo maggio con presenze internazionali per la Riserva regionale delle Valli Cupe. Nell'ultimo fine settimana l'area naturalistica del catanzarese punteggiata da cascate e canyon, è stata meta anche di un escursionismo di stampo europeo.



Gruppi di visitatori stranieri, tra cui in particolare inglesi, tedeschi e polacchi si sono alternati tra sentieri e corsi d'acqua ad una comitiva proveniente direttamente da Barcellona (Spagna). Tanto lavoro per gli animatori dell'area naturalistica diventata da poco Riserva regionale e che negli ultimi anni ha assistito ad un crescendo di interesse e di attenzioni, al punto da divenire anche location per videoclip e fotografi di caratura nazionale.

Presenze di cui hanno beneficiato anche le strutture della ristorazione e dell'ospitalità non solo di Sersale, nel cui territorio ricade il grosso della Riserva, ma anche della vicina costa ionica.