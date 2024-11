FOTO | Una rappresentanza della comunità arbëreshë si è mobilitata per aiutare una regione messa in ginocchio dal maltempo. «Sono stati giorni intensi ed emozionanti»

Sono appena rientrati dall’Emilia Romagna dove hanno portato quello che loro chiamano «il nostro piccolo aiuto verso le zone alluvionate». Piccolo aiuto ma comunque un importante segno di solidarietà e condivisione.

L’associazione "I Castriota" di Firmo con il suo presidente Martino Campilongo e un nucleo di soci, si è subito mobilitata in favore delle popolazioni colpite da una devastante alluvione: «Sono stati giorni intensi, con un mix di emozioni indescrivibili, dalla signora anziana che pur avendo perso tutto veniva a portarci il caffè con i biscotti, al "grazie" detto con il cuore e le lacrime agli occhi da qualsiasi persona ci passasse vicino».

Una missione di solidarietà

Emozioni senza fine, tanta solidarietà, una mano di aiuto alle migliaia di famiglie in difficoltà, soprattutto ai bambini e ai più anziani. Nel piccolo comune arbëreshë del Pollino per questa "missione di solidarietà" si sono mobilitati in tanti: il Comune che ha supportato in tutto e garantito le spese di movimento, la ditta edile Genise che ha donato i materiali per affrontare al meglio questa missione, e poi piccole e grandi imprese, negozi, la farmacia, l’associazione Progetto Donna e c’è stata anche la disponibilità dei locali della canonica. Sono stati raccolti tanti beni di prima necessità da portare alle famiglie.

Una speranza per chi oggi soffre

La missione, che è appena finita, ha lasciato un piccolo segno nell’Emilia-Romagna colpita duramente, ma ogni piccolo gesto, in questo momento drammatico, ha la sua utilità. Ne è convinto il presidente dei Castriota, Martino Campilongo, che ha raccontato come la gente ha veramente bisogno di tutto, e loro si sono mossi «soprattutto per aiutare le persone a togliere via l’acqua dagli scantinati, dai garage, perché tuttora interi comuni risultano allagati. E ovviamente tante sono le persone in difficoltà, sole, incapaci di muoversi». I Castriota con il loro significativo gesto, insieme a tantissime altre associazioni che si sono mosse da tutta Italia, hanno potuto portare una parola di speranza alle popolazioni colpite. Oltre agli aiuti concreti, che in questi momento risultano particolarmente utili e necessari.