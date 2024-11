Si è tenuta domenica 21 gennaio al Riva Restaurant di Falerna Marina l’esclusivo pranzo d'inizio anno della Scuderia Ferrari Club Catanzaro. Ad aprire la cerimonia, una sfilata delle Rosse di Maranello nell'area esterna del locale sul mare: numerosi i partecipanti che ne hanno preso parte rinnovando l'importanza e la dedizione al marchio.

Parlando di dedizione, il presidente del Club Mimmo Tiriolo ha conferito a Roberto Gallo, patron della struttura di Falerna, - si legge in una nota - «un premio simbolo della partnership tra la Scuderia Ferrari Club Catanzaro e il Riva Restaurant che dura da diversi anni, confermando la scelta del Riva di affiancarsi a brand simbolo di qualità e storicamente importanti».

Gli ospiti del Ferrari Club hanno avuto l'opportunità di vivere l'esperienza Riva attraverso un menù dedicato, ideato dagli chef della Cucina contemporanea di pesce del Riva e lo show di musica live e sax.

Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica

Al riguardo Roberto Gallo ha dichiarato: «Per noi questa partnership ha un valore importante ed ospitare gli eventi del Ferrari Club Catanzaro ci riempie di gioia, non solo per la qualità del marchio, ma anche per supportare uno dei brand italiani più importanti al mondo».