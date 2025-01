Dopo un po’ di tempo torniamo dal giovane Antonio Codispoti per capire se la sua idea ha funzionato.

«Sono passati 2 anni e mezzo da quando ho aperto la mia attività e fortunatamente va sempre meglio, in crescendo»

Antonio Codispoti, giovane calzolaio, si è dato un compito che sembra una sfida: «Il mio compito è uno solo, far tornare le scarpe come nuove».

È iniziata così la bella storia di un ragazzo di Ardore Marina, in provincia di Reggio Calabria, che ad un certo punto si chiede: “Ma io perché devo partire? Perché devo lasciare la mia terra”. Così svuota la valigia e lancia una sfida a se stesso. E tutto sembra andare per il meglio.

«Sí, direi che non posso assolutamente lamentarmi, i clienti per la maggior parte sono sempre soddisfatti, mi cercano clienti della zona e faccio anche molte spedizioni fuori dalla Calabria, punto sempre a crescere e a espandermi ma devo anche capire che serve tempo, che non posso pretendere tutto e subito. Però sono soddisfatto del fatto che le persone mi apprezzino e continuino a far crescere la mia attività, affidandomi le loro calzature».

Antonio ha fatto qualcosa di nuovo guardando al passato.

«Sì, restauro ogni tipo di scarpe, soprattutto grandi marchi come McQueen, Luis Vuitton, Dior, ma anche brand come Nike e Adidas, ultimamente riesco benissimo a riportare a nuovo le scarpe “campus”. Ma naturalmente restauro anche borse, giubbotti di pelle e qualsiasi cosa sia fatto di vera pelle».

Vediamo da dove arrivano le richieste e soprattutto cosa chiedono ad Antonio.

«Le richieste arrivano da tutta Italia praticamente, grazie ai social ormai sono molto conosciuto e mi scrivono sempre di più su Instagram e TikTok per chiedermi di riparare le scarpe, mi fanno richieste sempre più “impossibili” e io sono sempre felice di riuscire ad accontentare anche le richieste più ardue».

Antonio è pronto ad una nuova e ambiziosa sfida: far nascere una linea di calzature fatte rigorosamente a mano.

«Sì. Come ho detto prima serve tempo per fare le cose, ma c’è già l’idea della scarpa, del nome e del modello, serve solo un altro po di tempo in più e magari un finanziatore che creda in me, sennò mi finanzierò solo come avrò la possibilità e creerò una mia linea. questo è certo».

Forse futuro ci saranno altre novità.

«No, per ora voglio solo far crescere la mia attività, creare un marchio conosciuto in tutta Italia, sia per la linea che riguarda la riparazione e sia per quella che riguarderà la vendita, quando riuscirò finalmente a fare la mia linea. Di una cosa sono sicuro, ‘Le tue scarpe come nuove’ diventerà un brand riconosciuto in tutta Italia, nato in Calabria».

Antonio è uno di quei ragazzi calabresi che ha voluto tenacemente provare a resistere, a rimanere nella sua realtà . E lui ha pure riscoperto un mestiere antico, un’attività ormai scomparsa in quest’epoca in cui tutto si usa e poi si butta.

«Il mio mestiere è proprio bello. Io lo faccio con passione e amore, e questo la gente lo ha capito e ha fiducia in me».